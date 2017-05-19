 Moheet on google
الجمعة 19 مايو 2017 05:13 صباحاً
روابط سريعة
اليابان تسمح بتولى ولي العهد كرسي الرئاسي في حياة الإمبراطور
ولي العهد الياباني ناروهيتو

اليابان تسمح بتولى ولي العهد كرسي الرئاسي في حياة الإمبراطور

2017-05-19 04:27:15

قررت الحكومة اليابانة السماح بتولي العرش لولى العهد خلال فترة حياة الإمبراطور الحالى

وبحسب وكالة “سبوتنيك”، فإن القانون الحالى يحدث انتقال الخلافة على العرش بعد وفاة الإمبراطور لأكبر أبنائه من الذكور، لكن الإمبراطور أكيهيتو، تقدم، فى أغسطس من العام الماضى، بنداء إلى الشعب، أوضح من خلاله أنه يريد أن يتقاعد بسبب الشيخوخة، التى تحول دون أداء الواجبات.

ومن المتوقع أن يقدم مشروع القانون المعتمد اليوم إلى البرلمان، ويترأس الترتيب حالياً لوراثة العرش- الابن الأكبر للإمبراطور الأمير ناروهيتو. أما ابنته الوحيدة الأميرة ايكو، فلا تملك حق وراثة العرش، ولهذا، يصبح الشخص الثانى فى العائلة الامبراطورية، من المرشحين لوراثة العرش، الأخ الأصغر للأمير ناروهيتو — الأمير اكيسينو فوميتو.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3