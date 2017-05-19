قررت الحكومة اليابانة السماح بتولي العرش لولى العهد خلال فترة حياة الإمبراطور الحالى

وبحسب وكالة “سبوتنيك”، فإن القانون الحالى يحدث انتقال الخلافة على العرش بعد وفاة الإمبراطور لأكبر أبنائه من الذكور، لكن الإمبراطور أكيهيتو، تقدم، فى أغسطس من العام الماضى، بنداء إلى الشعب، أوضح من خلاله أنه يريد أن يتقاعد بسبب الشيخوخة، التى تحول دون أداء الواجبات.

ومن المتوقع أن يقدم مشروع القانون المعتمد اليوم إلى البرلمان، ويترأس الترتيب حالياً لوراثة العرش- الابن الأكبر للإمبراطور الأمير ناروهيتو. أما ابنته الوحيدة الأميرة ايكو، فلا تملك حق وراثة العرش، ولهذا، يصبح الشخص الثانى فى العائلة الامبراطورية، من المرشحين لوراثة العرش، الأخ الأصغر للأمير ناروهيتو — الأمير اكيسينو فوميتو.