ارتفاع ضحايا هجوم الميليشيات المتطرفة بليبيا إلى 134 قتيل2017-05-19 02:27:49
ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم الميليشيات المتطرفة على مقر قاعدة براك الشاطئ شمالي مدينة سبها جنوب ليبيا إلى 134 قتيلا من الجيش الوطني والمدنيين
وذكرت المصادر من مستشفى براك العام أن من بين ضحايا المجزرة حالات قد تم ذبحهم وأخرى أطلق الرصاص على رأسها وحرق البعض الآخر علاوة على الدهس بالعربات العسكرية، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية.
يشار إلى أن الهجوم الإرهابي كان قد نفذ ظهر الخميس عقب سيطرة تحالف الميليشيات المتطرفة على القاعدة قبل أن يستعيدها الجيش الوطني الليبي من جديد وتنسحب الميليشيات إلى قاعدة الجفرة العسكرية جنوبي سرت وقراها الأخرى بمدينة مصراتة.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني أحمد المسماري إن الإرهابيين هاجموا القاعدة اعتقادا منهم بأن القوات المتمركزة بها لم تعد بعد عقب مشاركتها في عرض عسكري كبير قرب بنغازي.
وأضاف أن اللواء 12 عاد بعد قليل من بدء الهجوم.
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