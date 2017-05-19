تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من خلال الحملات الأمنية المستمرة ، من ضبط 14 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة .. حيث تم إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن مصدر أمنى أنه في مجال تنفيذ الأحكام .. تم ضبط عدد ( 9 ) محكوم عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، وعدد ( 4 ) محكوم عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، وشخص محكوم عليه فى قضايا جنح الغرامات.