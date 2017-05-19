 Moheet on google
الجمعة 19 مايو 2017 03:45 صباحاً
روابط سريعة
ضبط 14 مطلوبا من المحكوم عليهم فى شمال سيناء
ضبط ـ سجن ـ القبض ـ سرقة ‎

ضبط 14 مطلوبا من المحكوم عليهم فى شمال سيناء

2017-05-19 02:23:49

تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من خلال الحملات الأمنية المستمرة ، من ضبط 14 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة .. حيث تم إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأعلن مصدر أمنى أنه في مجال تنفيذ الأحكام .. تم ضبط عدد ( 9 ) محكوم عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، وعدد ( 4 ) محكوم عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، وشخص محكوم عليه فى قضايا جنح الغرامات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3