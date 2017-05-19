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محافظ البحيرة: مسئولو الري والزراعة لدينا محتاجين شدة
المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة ‎

محافظ البحيرة: مسئولو الري والزراعة لدينا محتاجين شدة

2017-05-19 00:55:26


قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن المسئولين عن الري والزراعة بالمحافظة “محتاجين وقفة وشدة شوية”؛ لأنهم لحد دلوقتي عملوا إزالات لا تذكر، وهقعد معاهم وهشوف الوضع إيه”.

وأضافت محافظ البحيرة، في مُداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد”، المذاع على فضائية العاصمة”، تقديم الإعلامي سعيد حساسين، إن المحافظة أقامت غرفة عمليات لمتابعة التعديات على الأراضي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أسعار اللحوم البلدي “معقولة بـسعر 85 جنيهًا للكيلو، والدواجن كذلك أسعارها 29 جنيها للكيلو معتبرة الأسعار مقبولة على هذا النحو”.

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