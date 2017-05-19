أفادت الهيئة العليا للمفاوضات بتعليق 8 كتل من الفصائل العسكرية مشاركتها في الوفد التفاوضي الرئيسي بجنيف اعتبارا من اليوم الخميس.

وأصدرت كتلة الفصائل العسكرية المتكونة من جيش اليرموك وحركة تحرير الوطن وتحالف قوات الجنوب وجيش أحرار الشام والجبهة الشامية وفيلق الشام وجيش الثورة وفرقة السلطان مراد، بيانا اوردته قناة ” روسيا اليوم “،مساء امس الخميس، قالت فيه إنها علقت مشاركتها في الوفد التفاوضي الرئيسي.

وأشارت الكتلة في بيانها إلى أن تعليق مشاركتها يعود أولا إلى عدم وضوح المرجعية والتخبط في اتخاذ القرار، بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجية تفاوضية.

وأضافت أن العلاقة بين الهيئة العليا للمفاوضات و الوفد المفاوض الرئيسي لا تصب في مصلحة الثورة .