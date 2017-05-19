قال رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إن قوات الأمن بالمحافظة تعمل بكل جد على أكثر من محور بناء على تعليمات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار لتوفير الأمن للمواطنين.

وأضاف طبلية في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” تقديم الإعلامي أسامة كمال: “الواقعة التي أذيعت في برنامجك بالأمس بشأن اختطاف مرشحة على منصب العمدة بقرية أولاد صقر ليست صحيحة”، مشيرا إلى أن التحريات أكدت أن السيدة أبلغت زوجها أنها ترغب في إقامة قضية خلع ولن تعود، والواقعة تتعلق بخلافات زوجية وليست خطف كما تم الترويج لها.