مبعوث كوريا الجنوبية في الصين لإجراء محادثات قبل القمة الرئاسية المرتقبة بين البلدين2017-05-19 00:39:30
وصل مبعوث خاص للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه -إن إلى الصين اليوم الخميس لإجراء محادثات حول قمة بين رئيسا الدولتين المرتقبة في المستقبل وسبل احتواء كوريا الشمالية.
وذكر مسئولون في مكتب الرئاسة في سول “تشيونج وا داى” أن جدول الأعمال الخاص بالمبعوث الخاص لي هيه تشان، يركز في أولوياته على الخلاف بين سول وبكين حول نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي (ثاد) في كوريا الجنوبية.. وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وقد اجتمع لي هيه أولا مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعد وصوله إلى العاصمة الصينية، حيث تبادلا الآراء..حيث قال المبعوث للوزير وانغ، الذي كان يعرفه منذ عام 2013 ” أخبرني الرئيس مون عقد ما يكفي من المحادثات والتبادلات في هذه الزيارة حتى تتمكن كوريا الجنوبية والصين من بناء شراكة تعاونية شاملة. وسيجري الرئيس مون محادثات قمة مع الصين في المستقبل، لكنه قال إنه من المهم جدا إجراء محادثات صادقة ومخلصة”.
وذكر وانج أن الصين تأمل في أن تعيد إدارة الرئيس مون العلاقات إلى مسار جيد عقب قرار كوريا الجنوبية العام الماضي بنشر ثاد على أراضيها..وقال “إن هذا العام يصادف الذكرى الـ 25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والصين، وأننا نحتاج إلى احترام الأشياء التي حققناها”. وأضاف “لكن من العام الماضي، عانت العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين من نكسة لم يكن من الممكن أن تحدث، وهذا وضع غير مرغوب فيه”.
وأضاف وانج أن الصين تأمل في أن “تقوم الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة” بمعالجة المشاكل “واتخاذ اجراءات في اسرع وقت ممكن.
وقبل مغادرته إلى بكين قال لي للصحفيين أن محادثات القمة بين الرئيس مون والرئيس الصيني شى جين بينج يمكن أن تعقد على هامش اجتماع مجموعة العشرين المقرر عقده في ألمانيا في يوليو ثم مرة أخرى في يوم 24 أغسطس عندما أحيا البلدان الذكري الخامسة والعشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية.
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