قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثامنة المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الجزئية بمحافظة البحيرة ، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة ، اليوم الخميس، بإحالة أوراق 8 أعضاء بتنظيم الأخوان الإرهابي ، لمفتى الجمهورية ، وهم كل من إبراهيم ع م ، حلمى س ا ، جميل خ س ، محمد ى ع، أحمد ن ع، محمد ز و، علاء م ع ، أحمد ى ا ، لتكوينهم خلية ارهابية وقيامهم بإطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير .

كما قضت المحكمة بتحديد جلسة 17 يونيو القادم للنطق بالحكم على باق المتهمين وهم إبراهيم م ش، الشافعى م ب، محمد خ ع ، عوض ع م، سعد م ع، هشام م ا، أحمد ط ع، كارم م ج، رمضان ع م، جمعة ف ع، رمضان ف م .

وكانت النيابة قد وجهت لأعضاء الخلية الإرهابية تهم الانضمام لجماعة محظورة ، وتدمير أبراج كهرباء الضغط العالى، وإطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير، وإحراز سلاح نارى .