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جنايات دمنهور: إحالة أوراق 8 من أعضاء الجماعة الإرهابية للمفتي
محاكمة ـ محكمة‎

جنايات دمنهور: إحالة أوراق 8 من أعضاء الجماعة الإرهابية للمفتي

2017-05-19 00:35:49
وكالات

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثامنة المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الجزئية بمحافظة البحيرة ، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة ، اليوم الخميس، بإحالة أوراق 8 أعضاء بتنظيم الأخوان الإرهابي ، لمفتى الجمهورية ، وهم كل من إبراهيم ع م ، حلمى س ا ، جميل خ س ، محمد ى ع، أحمد ن ع، محمد ز و، علاء م ع ، أحمد ى ا ، لتكوينهم خلية ارهابية وقيامهم بإطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير .
كما قضت المحكمة بتحديد جلسة 17 يونيو القادم للنطق بالحكم على باق المتهمين وهم إبراهيم م ش، الشافعى م ب، محمد خ ع ، عوض ع م، سعد م ع، هشام م ا، أحمد ط ع، كارم م ج، رمضان ع م، جمعة ف ع، رمضان ف م .
وكانت النيابة قد وجهت لأعضاء الخلية الإرهابية تهم الانضمام لجماعة محظورة ، وتدمير أبراج كهرباء الضغط العالى، وإطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير، وإحراز سلاح نارى .

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