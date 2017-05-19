أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن الولايات المتحدة لا توسع دورها في الحرب السورية لكنها ستدافع عن قواتها عند الضرورة.

وقال ماتيس تعليقا على الضربات التي وجهتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة “نحن لا نوسع دورنا في الحرب “الأهلية السورية” . لكننا سندافع عن قواتنا. وهذا جزء من تحالف يضم أيضا قوات غير أمريكية.. ومن ثم سندافع عن أنفسنا إذا اتخذ أحد خطوات عدائية ضدنا”..حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” اليوم / الخميس / .

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلن في وقت سابق اليوم أن طائرات التحالف قصفت قافلة لفصيل تدعمه الحكومة السورية، بينما كانت متجهة إلى حامية نائية للتحالف قرب الحدود الأردنية.

وأوضح مسؤول بالمعارضة أنه تم تدمير قافلة لفصيل مدعوم من الجيش السوري وإيران متجهة صوب قاعدة التنف بجنوب سوريا.