قال الفنان إياد نصار، إنه استقال من وظيفته قبل التمثيل من أجل عدم الاستيقاظ مبكرًا، لتعقب الفنانة نجلاء بدر، إنها أيضًا كائن ليلي مضيفة “مبحبش ريحة الصبح”.

جاء ذلك خلال استضافتهما خلال برنامج “عيش الليلة” على فضائية “DMC”، تقديم الفنان أشرف عبد الباقي، وأضاف “نصار” أنه خريج فنون جميلة قسم فن تشكيلي.

وأضافت نجلاء بدر، “أنها كانت فاشلة في المدرسة”، معقبة “مش عارفة جبت إزاي 92% في الثانوية العامة”.