أعرب أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على وادي دجلة اليوم في الدوري الممتاز بهدفين لهدف.

واكد الشناوي في تصريحات عقب اللقاء أن الفريق يسير بخطى ثابتة والمستوى يتطور من مباره لأخرى.

وأضاف الحارس الدولي أن مباراة دجلة استعداد قوي لمواجهة أهلي طرابلس الليبي بدوري أبطال إفريقيا.. متمنيا تحقيق نتيجه طيبه في تونس.

وأشار الشناوي إلى أنه ومحمود جنش حارس الزمالك “إخوات وأى حد فينا يلعب لمصلحة الفريق ونكون سعداء لما الجمهور يكون سعيدا”.

وفاز الزمالك على دجلة بهدفين لهدف في الجولة 29 من الدوري الممتاز.

