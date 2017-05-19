إيناسيو يكشف مفاجأة عن لاعبي الزمالك في بداية توليه تدريبهم

فجر أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الاول بنادي للزمالك، مفاجأة عن عن فريقه بعدما حقق الفوز على نظيره وادي دجلة أمس الخميس بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري ، بأن لاعبيه لم يحصلوا على راحة لمدة 3 مواسم.

وقال “إيناسيو”، في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: “عندما وصلت الزمالك وجدت مفاجأة أذهلتني بعدم حصول لاعبي الزمالك على راحة منذ 3 مواسم”.

وأضاف “لذلك أحاول القيام بسياسة التدوير وإدارة أداء اللاعبين بدنيا بإراحة بعضهم، واعتقد أن اللاعبين وصلوا لمستوى بدني متقارب”.

وواصل المدرب البرتغالي “الزمالك يسير في الطريق الصحيح حاليا، سيقدم الفريق المستوى المأمول منه خطوة بخطوة، ولكن الطريق لا يزال طويلا حتى نصل لأعلى مستوى”.

ويعتقد إيناسيو أن لاعيبه يقدمون مستويات طيبة، مشيرا إلى أن الزمالك أصبح يمتلك أكثر من 11 لاعبا يستحقون المشاركة بشكل أساسي في المباريات.