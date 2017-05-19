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بالفيديو.. تامر أمين يهاجم مسلسلات رمضان
تامر امين

بالفيديو.. تامر أمين يهاجم مسلسلات رمضان

2017-05-19 00:18:21

قال الإعلامي تامر أمين، إن 99% من المسلسلات يتم تصويرها كي تذاع في شهر رمضان، ولا تذاع في أي شهر من شهور السنة، منتقدًا كثرة تصوير مشاهد البلطجة والدعارة والمخدرات في تلك المسلسلات، بحسب وصفه.
وأضاف خلال برنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، اليوم الخميس: “اللحمة مش غالية في السوق، اللحمة رخيصة في المسلسلات وبالهبل، ويا مخرجين اختشوا الناس صايمة والمسلسلات بتتذاع في نهار وليل رمضان”.

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