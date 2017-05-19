قال الفنان إياد نصار، إنه استقال من وظيفته قبل الدخول لمهنة التمثيل، بسبب الاستيقاظ مبكرًا، مضيفًا: “أنا استقلت عشان زهقت من الصحيان الساعة 7 الصبح، حتى لما كان عندي محاضرات الصبح مكنتش بحضرها وبسقط”.

وعقبت الفنانة نجلاء بدر، خلال استضافتهما خلال برنامج «عيش الليلة»، على فضائية «DMC»، الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي، اليوم الخميس، بأنها أيضًا «كائن ليلي»، مضيفة: “مبحبش ريحة الصبح، بتفكرني بالمدرسة، الموضوع قاسي أوي”.

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