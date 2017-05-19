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مي كساب: «جوزي مينفعش يدخل الجيش»
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مي كساب: «جوزي مينفعش يدخل الجيش»

2017-05-19 00:08:46

أكدت الفنانة مي كساب، أن «أوكا وأورتيجا»، لم يتهربا من أداء الخدمة العسكرية، مشيرة إلى أن شخصًا ما، ورطهما بتقديمه عرضًا بإنهاء أوراقهما سريعًا لكي يتمكنا من السفر للخارج.
وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم»، المذاع على قناة «CBC»، اليوم الخميس: “أورتيجا عنده ساق أطول من ساق، وهو لو دخل كشف طبي هيخرج، وزوجي محمد أبوه طالع على المعاش”.

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