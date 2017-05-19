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كمال لرئيس الوزراء: الكبار غير مدرجين بحملات الإزالة
المذيع اسامة كمال

كمال لرئيس الوزراء: الكبار غير مدرجين بحملات الإزالة

2017-05-19 00:06:26


وجه الإعلامي أسامة كمال رسالة نارية للمسئولين ولرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قائلا “أنتظر منكم إجابة واضحة لعدم تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة التعديات على الأراضي خاصة على الكبار”.

وأضاف كمال خلال برنامجه “مساء dmc الذي يبث عبر شاشة dmc مساء اليوم الخميس، أن “إمبارح اتنشرت قايمة عن ناس واخدين آلاف الأفدنة وناس كبار وكبار قوى ما سمعناش عن أي إزالة راحت لهم لسة”.

وتابع “لم نسمع أي تصريحات للرد من مسئولين عن ذهاب حملات الإزالة لتعديات الكبار”.

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