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أوكا وأورتيجا: «افتكرنا اللي حصلنا ده مقلب من رامز جلال»
اوكا واورتيجا

أوكا وأورتيجا: «افتكرنا اللي حصلنا ده مقلب من رامز جلال»

2017-05-19 00:05:07

أكد الفنانان الشعبيان «أوكا وأورتيجا»، عن أصعب مواقف مرا بها، عقب القبض عليهما من داخل المطار قائلين “احنا كنا حاسين هيحصلنا زي فيلم المصلحة، ومتكلبشين، وهنبص من الزنزانة، وقعدت أفكر في اللي هيحصلنا في السجن”.

وأضافا خلال لقائهما ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «CBC»، اليوم الخميس: “احنا افتكرنا انه رامز جلال بيعمل فينا مقلب، وفضلنا مستنيين أسبوع بالكامل يخرج علينا رامز يقولنا أنه مقلب، وبنقول يارب يكون هو”.

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