فاجأت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها بأنها تعرضت لعاهة مستديمة في يدها، قائلة: “أنا كنت شقية جدًا، وعندي عاهة مستديمة في إيدي، فيها شريحة و6 مسامير، وكنت بحاول أقلد أحمد السقا”.

وأضافت خلال لقائها مع الفنان أشرف عبد الباقي، مقدم برنامج «عيش الليلة» المذاع على فضائية «dmc»، “وبسبب الشقاوة، رجلي اتكسرت وإيدي متجبسة وعندي خياطة في كل حتة في جسمي”.

وكشفت عدة مواقف طريفة مع أشقائها قائلة: “كنت بنفسن منهم، لأنهم أصحاب أكثر مني، وكنت بعمل فيهم مقالب كثير”.

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