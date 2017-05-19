حدث في مثل هذا اليوم 19 مايو .. استرداد مدينة أنطاكية من يد الصليبيين

1268 - المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس ينجحون باسترداد مدينة أنطاكية من يد الصليبيين بعد أن ظلت بأيديهم لمدة 170 سنة.

1609 - كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الخامسة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي.

1798 - الحملة الفرنسية على مصر تتحرك من ميناء تولون بقيادة نابليون بونابرت باتجاه مصر.

1953 - اللواء محمد نجيب يشكل حكومته الثانية وذلك بعد نجاح ثورة يوليو.

1965 - سوريا تعلن عن إعدام الجاسوس إيلي كوهين.

1971 - أَوَّل احتفال بِـيوم مالكوم إكس أو ذكرى ميلاد مالكوم إكس؛ يوم عطلة في بعض ولايات الإتحاد الأمريكي الشمالي تخليداً وتكريماً لمسيرة الدّاعية الإسلاميّ.

1973 - تأسيس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تحت مسمى «مجلس النقد».

1989 - إسرائيل تعتقل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.

1990 - القوات السوفيتية تنسحب من أكبر قاعدة عسكرية في المجر.

2001 - مقتل الفلاحة الصينية «سن زونجهوا» على يد السلطات الصينية لرفضها الخضوع لعملية تعقيم لمنعها من الإنجاب.

2004 - بدء محاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب.

2009 - تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض، وقد قاطعت كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني الحكومة، بينما قالت حركة حماس بأن الحكومة غير شرعية وأن تشكيلها يعد تخريب متعمد للحوار الوطني الفلسطيني وتهديد لمستقبل الحوار وتؤكد عدم التعامل معها.

2016 - الخارجية المصرية تعلن رسمياً عن تحطم طائرة مصر للطيران رقم 804 قبالة السواحل اليونانية وعلى متنها 66 راكباً.