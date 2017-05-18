الحمل

مهنياً: موقع جيد يحقق الاحلام، ربما تستفيد من بعض الانتماءات الاجتماعية والفكرية والثقافية او من بعض المؤسسات التي تعمل واياها.

عاطفياً: تسمع أخباراً سارة من الحبيب اليوم تدخل السرور إلى قلبك وتقربك منه أكثر.

صحياً: لا تقدم على خطوة متهورة قد تدهور وضعك الصحي وتبقيك في حالة تراجع دائم.

الثور

مهنياً: أنت قليل الصبر، وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت، لا تثر اي خلاف وأدعوك الى الانسحاب من اي نزاع.

عاطفياً: تشعر بالاطمئنان أكثر بوجودك مع الحبيب، لا تكن متصنعاً وتعامل معه بعفوية.

صحياً: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء.

الجوزاء

مهنياً: تحاول أن تقنع رؤساءك باتخاذ قرارات جديدة في العمل تعود بالفائدة على الجميع.

عاطفياً: خسارة الحبيب لا يمكن أن تعوّض، كن حذراً في تعاطيك معه وخفف من كبريائك.

صحياً: لا تخاطر بوضعك الصحي من أجل مكاسب فانية، لأن الصحة هي الأغلى.

السرطان

مهنياً: تشعر اليوم أنك مشتت وتفكر في الكثير من الأمور التي تشغل بالك منذ مدة.

عاطفياً: لا تضع حدوداً لعلاقتك بمن تحب وتصرّف على طبيعتك المعهودة وكن ليناً في التعاطي.

صحياً: المشي مهم جداً في أي وقت، ويساعدك على التفكير الأفضل وينسيك الضغوط المتراكمة.

الاسد

مهنياً: ثقتك بالنفس تبدو قوية جداً ولو مررت ببعض المزاجية أحياناً، لا تكن من أصحاب التراخي والضعفاء.

عاطفياً: ضع هواجسك الشخصية جانباً ولا تسمح لأي متطفل بالتأثير سلبا في علاقتك بالشريك.

صحياً: تخوض تجربة رياضية ناجحة تجعلك تشعر بالراحة النفسية والجسدية.

العذراء

مهنياً: يوم متقلب يخلق لك أعمالاً كثيرة وتتبلبل الأجواء المهنية، قد تنهمك بشؤون متراكمة تنسيك الواجبات الأخرى.

عاطفياً: قد تعيش واقعاً أو تخضع لبعض الشروط التي كنت ترفضها في السابق، وتتكيف مع بعض الأوضاع وقواعد اللعبة.

صحياً: اتعظ من التجارب السابقة التي خالفت فيها تعليمات الطبيب وعدت إلى ممارسة هوايتك في الأكل.

الميزان

مهنياً: الوقت غير مناسب للمغامرة، إنتظر حتى تنقشع الغيوم، لن تصل إلى نتيجة إن تكاسلت في بذل الجهود المطلوبة.

عاطفياً: لا تعرف كيف تخاطب الحبيب، ما يسبّب توتراً بينكما، فتشعر بالوحدة وتبحث عن صديق يزيل عنك الهموم.

صحياً: اتبع الارشادات الطبية بدقة، ولا تعرّض نفسك للضغط الزائد أو للإرهاق.

العقرب

مهنياً: لا تلعب بالنار لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك فحسب بل ستشعل أعصابك واستقرارك.

عاطفياً: تفيض حيوية وتتخلص من مشكلات أزعجتك طويلاً، باستطاعتك إيجاد حلول مرضية ومقنعة مع الشريك.

صحياً: استنفد كل الوسائل الكفيلة بتخليصك من السمنة وآلام الظهر والقدمين.

القوس

مهنياً: يتجلّى الحظ ويكون مناسباً لك ولأعمالك أو لدراساتك وأبحاثك العلمية.

عاطفياً: تناقش مع الشريك مسألة شخصية عالقة منذ سنوات وتلقى الدعم منه والوقوف إلى جانبك.

صحياً: قم ما في وسعك لتتخلص من الوزن الزائد الذي يسبب لك ألماً في الركبتين والقدمين.

الجدي

مهنياً: قد تصطدم بمشاكل وببعض الزملاء الذين لا يصغون إلى توجيهاتك ويتصرفون بتمرد.

عاطفياً: باستطاعتك غضّ النظر عن أخطاء الحبيب وتأجيل المواجهة كليّاً، خفّفا عنكما وابتسما للحياة.

صحياً: أدعوك الى السهر والرقص والترويح عن النفس، إنما في مكان صحي ومناسب.

الدلو

مهنياً: تتخذ قرارات مهمة، ويلمس الزملاء تأثيرك في العمل وتسترد سلطة غابت وتعوّض عن الوقت الضائع.

عاطفياً: توقع قلقاً وشعوراً بتغييرات تطال بعض نواحي الحياة العاطفية، قد تتخذ قرارات فجائية وتطرأ مستجدات تثير الدهشة.

صحياً: جرّب مختلف الأساليب التي تؤدي إلى نتائج صحية جيدة، وإذا لم تنجح استشر أخصائي التغذية.

الحوت

مهنياً: تراوح أعمالك مكانها مع احتمال حصول تراجع في المصالح أو الأرباح إذا ما أصررت على القيام بأيّ نشاط.

عاطفياً: الوضع الدقيق يتطلّب اهتماماً صادقاً من قبلك، فلا تجادل ولا تثر مواضيع حساسة.

صحياً: بعد طول معاناة مع الألم في الظهر، ترى أن التمارين الرياضية بدأت تؤتي مفعولها.