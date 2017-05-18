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حساسين: الدولة تنتفض لاستعادة أراضيها المنهوبة
سعيد حساسين

حساسين: الدولة تنتفض لاستعادة أراضيها المنهوبة

2017-05-18 23:56:35

أشاد الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الحكومة بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة المنهوبة خلال 15 يوما، موضحًا أن كافة محافظات الجمهورية تشهد حاليًا حالات كثيرة من الإزالات.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج “انفراد”، على قناة “العاصمة”، أن وزارة الداخلية شنت حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات بالتعاون مع المحافظات، وتم إمداد تلك الحملات بعناصر قتالية من الأمن المركزي وبعض الحفارات كي تستخدم في الإزالات.

وأشار إلى أن مصر استعادت 2.5 مليون فدان من أراضي الدولة المنهوبة خلال يومين، وهذا رقم كبير جدا، حيث أن هناك حالة من الانتفاضة لاستعادة أراضي الدولة المنهوبة.

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