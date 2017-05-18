تعرف على تحركات أسعار السيارات خلال مايو2017-05-18 23:48:16
قام وكلاء 8 علامات تجارية فى مصر بتحديث أسعار سياراتهم خلال شهر مايو الحالى؛ وتراوحت التحركات بين الارتفاع والهبوط بنسب مختلفة؛ فضلًا عن عرض جديد على هيونداى توسان؛ عبر الصيانة المجانية لمدة سنة.
ورفعت شركة جى بى أوتو وكيل جيلى بداية مايو الحالى سعر السيارة إيمجراند 7 بواقع 900 جنيه؛ لتعود أمس الأربعاء وتطرح خصومات على السيارة بواقع 10 آلاف جنيه ليصل السعر إلى 150 ألف جنيه؛ كما قام الوكيل بداية مايو بزيادة سعر شيري تيجو بواقع 4900 جنيه ليصل سعرها إلى 220 ألف جنيه؛ ثم خفض أمس شيرى إنفى بواقع 10 آلاف جنيه؛ ليصل سعرها إلى 135 ألف جنيه.
وأقرت الشركة بداية الشهر أيضًا زيادة سعر هيونداي i10 بما يتراوح بين 19 و20 ألف جنيه ليتراوح سعرها بين 179 و194,5 ألف جنيه، كما رفعت إلنترا المحلية بما يتراوح بين 1 و4 آلاف جنيه ليصل سعرها بين 223 و247,5 ألف جنيه، وارتفعت فرنا المانيوال بواقع 2400 جنيه ليتراوح سعرها بين 150 و155 ألف جنيه.
وخفض الوكيل سعر هيونداى أكسنت 2016 بواقع 10 آلاف جنيه ليتراوح بين 206 و223 ألف جنيه.
وطرحت “غبور أوتو” أمس الأربعاء تخفيضات على فرنا الأوتوماتيك بواقع 17 ألف جنيه، كما أعلنت عن منح العملاء الجدد سنة صيانة مجانية على هيونداى توسان أو 25 ألف كم أيهما أقرب.
وأقرت “غبور أوتو” تخفيضات على مازدا 2 بداية الشهر؛ بواقع 20 ألف جنيه ليتراوح سعرها بين 269 و291,5 ألف جنيه، كما رفعت سعر كاري q22 موديل 2018 بواقع 3 آلاف جنيه.
وبداية مايو؛ رفعت شركة عبداللطيف جميل “أوتو” جميل” أسعار جميع فئات طراز فورد فوكاس بما يتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه لكل فئة؛ ليتراوح سعر السيارة بين 290 و390 ألف جنيه، كما رفعت شركة المنصور للسيارات وكيل (شيفروليه) سعر السيارة لانوس بقيمة 5 آلاف جنيه، وأفيو بقيمة 10 آلاف جنيه، ليصل سعر الأولى إلى 155,5 ألف جنيه ويتراوح سعر الثانية بين 183,6 و192,7 ألف جنيه.
ورفعت شركة نيسان - إيجيبت، أسعار طرازى صنى وسنترا، بما يتراوح بين 2 و6 آلاف جنيه؛ ليتراوح سعر الأولى بين 195 و215 ألف جنيه والثانية بين 262 و277 ألف جنيه.
وتعليقا على تحركات الأسعار بالسوق المحلية؛ توقع شريف طنطاوى مدير مبيعات التجزئة بشركة أوتو ماجد- موزع سيارات، أن تشهد الأسعار خلال الفترة المقبلة زيادات جديدة؛ بسبب إقبال بعض الوكلاء على طرح الأشكال الجديدة من الطرازات وكذلك طرح موديلات 2018.
وأشار أحد الموزعين إلى أن الوكلاء يلجأون بشكل طبيعي لرفع أسعار الموديلات الجديدة بنسب تختلف من توكيل لآخر ومن طراز لآخر؛ باستثناءات محدودة.
وأوضح أن شركة جي بي غبور أوتو على سبيل المثال قامت بداية من هذا العام بطرح السيارة كارى موديل 2018 بزيادة 3 آلاف جنيه على الموديلات القديمة.
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