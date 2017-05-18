يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي أن يسود طقس اليوم الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد وأن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

مؤكدين على ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الامطار على مناطق متفرقة تكون غزيرة ورعدية احيانا والرياح اغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وتؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

حالة البحر المتوسط

فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 29

الإسكندرية 20 25

مطروح 18 24

بورسعيد 22 26

دمياط 22 25

بلطيم 20 24

الإسماعيلية 17 31

السويس 17 31

العريش 15 28

نخل 15 31

طابا 16 32

الطور 21 30

مرسى علم 25 36

الغردقة 23 36

شرم الشيخ 25 36

رفح 15 27

كاترين 18 28

سيوة 21 29

المنيا 20 32

الفيوم 20 30

رأس سدر 21 30

أبوسمبل 28 41

وسط الدلتا 20 29

أسيوط 20 34

سوهاج 25 35

الأقصر 27 40

أسوان 29 41

شلاتين 25 41

حلايب 26 38

الوادى الجديد 25 37

قنا 27 38

نويبع 25 34

السلوم 18 24