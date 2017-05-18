أنهى الدكتور خالد العناني وزير الآثار جولته التفقدية بمنطقتي الكاب وجبل السلسلة بمدينة أسوان، وذلك على هامش زيارته لمحافظة الأقصر ومدينة أسوان والتي استهلها أمس الأربعاء بافتتاح معرض مؤقت للآثار بمتحف الأقصر تحت عنوان “مكتشفات مقبرة كامب 157” يضم عدد من القطع الأثرية من محتويات مقبرة “اوسرحات” والتي تم الكشف عنها مؤخرا.

وخلال زيارته لمنطقة جبل السلسلة (شرق) أوضح نصر سلامة مدير عام آثار أسوان والنوبة أن د. العناني سيقوم بتكليف بعثة أثرية مصرية للعمل بالموقع خلال الفترة القادمة لما يحويه من مواقع أثرية هامة، مضيفا أن الوزير تفقد أعمال البعثة الأثرية السويدية والتي كشفت عن العديد من الآثار كان آخرها مجموعة من المقابر الصخرية تصل لنحو 58 مقبرة.

وأضاف سلامة أن الجولة تضمنت زيارة لوحة اخناتون والتي تعد أحد أهم اللوحات النادرة التي تعود لعهد المك “إخناتون” حيث تم نقشها قبل إعتناقه لديانة “آتون” (فترة ما قبل التوحيد)، بالإضافة لتماثيل ابو الهول والتي كان يتم نقشها بالموقع لتزيين معبد الأقصر إلا أنها ظلت بموقعها ولم يتم نقلها للمعبد بسبب وجود بعض الأخطاء الفنية بها، كما تفقد الوزير منطقة جبل السلسلة (غرب) حيث قام بزيارة المقاصير المنحوتة في الصخر وأهمها مقصورة حور محب.

وفي منطقة الكاب صرحت سوزي لبيب مدير عام آثار إدفو أن د. العناني وجه تعليماته بضرورة تطوير الموقع والتنسيق مع كافة الجهات بما يضمن الارتقاء بالمنطقة ووضعها على خريطة السياحة العالمية بما يتناسب مع أهميتها الأثرية والتاريخية حيث كانت عاصمة الإقليم الثالث من أقاليم مصر العليا، وتضم المنطقة عددا من المقابر المنحوتة في الصخر تعود لعصر الدولة الحديثة لعل أهمها مقبرة “باحري” كبير كهنة الإلهة نخبت وعمدة مدينة الكاب خلال عصر الملك تحتمس الثالث، ومقبرة “سيتاو” كبير الكهنة في عهد الملك رمسيس التاسع ومقبرة أحمس بن أبانا والذي لعب دورا كبيرا خلال عهد الملوك الاوائل الثلاثة للأسرة الثامنة عشر وهم أحمس وأمنحتب الأول وتحتمس الأول.