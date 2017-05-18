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الداخلية: لم نلجأ حتى الآن لاستخدام القوة في إزالة التعديات
مجدي عبد الغفار ـ عيد الشرطة

الداخلية: لم نلجأ حتى الآن لاستخدام القوة في إزالة التعديات

2017-05-18 23:38:17

قال الرائد أحمد الخضري، المتحدث الإعلامي لوزارة الداخلية، إن الوزارة تتشرف بتصديها لأي تعديات على أراضي الدولة، موضحًا أن جهود الوزارة في التصدي لأشكال التعدي على أراضي الدولة هي جهود متواصلة في جميع المحافظات بالتنسيق مع قيادات وأجهزة الأمن.

وأضاف الخضري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “العاصمة”، أن التصدي للتعديات على أراضي الدولة هي من ضمن مهام أعمال وزارة الداخلية بجانب حفاظها على الأمن الداخلي.

وأشار إلى أن القوات لم تلجأ حتى الآن في استخدام القوة خلال إزالة التعديات على الأراضي، مضيفًا:” ما بني على باطل فهو باطل”.

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