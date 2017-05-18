افتتاح مسرح البالون بالعجوزة بعد تجديده2017-05-18 23:40:29
افتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة ، مساء اليوم الخميس، مسرح البالون بالعجوزة، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية، بحضور خالد جلال رئيس قطاع شؤون الأنتاج الثقافي والفنان هشام عطوة رئيس البيت.
وقال وزير الثقافة، أهنيء جموع المصريين ومحبي الفن والثقافة بإعادة إفتتاح هذا الصرح، الذي توقف لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، واليوم نضيف جديدة للفن والإستنارة.
واضاف وزيرالثقافة أنه رغم الجهد الذي بذل لإعادة المسرح للعمل، فالمهمة الأصعب هي أن نحافظ عليه مضاء كل ليلة ليقدم الفن المعبر عن وجدان هذا الشعب.
فيما أكد خالد جلال على أن هذا المسرح، نادر التصميم على مستوى الوطن العربي من حيث الشكل وسعة المقاعد وخشبة المسرح، التي هي ملهمة لجميع المخرجين، وأوضح أن مهمة المسؤولين عنه الأن هو أن يعمل طوال العام.
ثم كرم وزير الثقافة كل من، الفنان محمود رضا، المخرج عبد الرحمن الشافعي، الفنان حسن عفيفي، الدكتور سيد خاطر، الفنانة فريدة فهمي، الفنان الجداوي رمضان، إضافة إلى أسماء عدد من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا وهم، عبد الغفار عودة، علي اسماعيل، محمد خليل، كمال نعيم، إبراهيم الحلو، منار أبو هيف، سليمان جميل، نفين رافز، إيناس سعودي.
أعقب ذلك تقديم العرض الإستعراضي بيت الفن بطولة مروة ناجي ومحمد قماح وبمشاركة فرق البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية والسيرك القومي.
-
حيثيات براءة حسين سالم: عدم ثبوت تهم «تصدير الغاز»
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها فى براءة رجل الأعمال حسين سالم، في القضية المعروفة بـ”تصدير الغاز لإسرائيل”، بأن المحكمة استقر ...Thu, 18 May 2017 12:14:57 GMT
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT
-
«الأرصاد»: مصر تعيش 4 فصول في يوم واحد
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أسباب الطقس المضطرب، االتي تعرضت له العديد من محافظات مصر، اليوم الخميس. وأكد المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، وحيد سعودي، أن ما شهده ...Thu, 18 May 2017 12:48:49 GMT
-
مرتضى منصور: لا أعترف باتحاد الكرة لأنه «منحل»
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يعترف بالاتحاد المصري لكرة القدم لأنه اتحاد منحل بحكم محكمة القضاء الإداري، موضحا أن هاني أبوريدة نفسه لجأ للقضاء العادي ...Thu, 18 May 2017 12:16:15 GMT
-
حقيقة خروج مصر من تصنيفات «جودة التعليم»
كشف وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، حقيقة خر وج مصر، هذا العام، من التصنيفات العالمية، لجودة التعليم. وقال شوقي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ...Thu, 18 May 2017 10:07:40 GMT
-
الأحد.. السيسي يشارك في القمة «الإسلامية - الأمريكية» بالرياض
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة «العربية الإسلامية الأمريكية» التي ستعقد بــ«المملكة العربية السعودية»، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأحد ...Thu, 18 May 2017 07:23:48 GMT
-
أمريكا تندد بهجوم حرس أردوغان الوحشي على محتجين في واشنطن
عبرت الولايات المتحدة لتركيا عن قلقها البالغ إزاء عراك نشب بالشارع بين محتجين وأفراد أمن أتراك، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن، فيما اعتبرت ...Thu, 18 May 2017 08:07:25 GMT
-
بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا»
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان “تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية” بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT
-
أسباب ارتفاع أسعار «الدواجن» و«اللحوم»
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه سيتم استمرار صرف السلع التموينية دون أي استثناء حتى نهاية شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من الغد ستبدأ ...Wed, 17 May 2017 11:05:58 GMT