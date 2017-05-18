افتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة ، مساء اليوم الخميس، مسرح البالون بالعجوزة، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية، بحضور خالد جلال رئيس قطاع شؤون الأنتاج الثقافي والفنان هشام عطوة رئيس البيت.

وقال وزير الثقافة، أهنيء جموع المصريين ومحبي الفن والثقافة بإعادة إفتتاح هذا الصرح، الذي توقف لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، واليوم نضيف جديدة للفن والإستنارة.

واضاف وزيرالثقافة أنه رغم الجهد الذي بذل لإعادة المسرح للعمل، فالمهمة الأصعب هي أن نحافظ عليه مضاء كل ليلة ليقدم الفن المعبر عن وجدان هذا الشعب.

فيما أكد خالد جلال على أن هذا المسرح، نادر التصميم على مستوى الوطن العربي من حيث الشكل وسعة المقاعد وخشبة المسرح، التي هي ملهمة لجميع المخرجين، وأوضح أن مهمة المسؤولين عنه الأن هو أن يعمل طوال العام.

ثم كرم وزير الثقافة كل من، الفنان محمود رضا، المخرج عبد الرحمن الشافعي، الفنان حسن عفيفي، الدكتور سيد خاطر، الفنانة فريدة فهمي، الفنان الجداوي رمضان، إضافة إلى أسماء عدد من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا وهم، عبد الغفار عودة، علي اسماعيل، محمد خليل، كمال نعيم، إبراهيم الحلو، منار أبو هيف، سليمان جميل، نفين رافز، إيناس سعودي.

أعقب ذلك تقديم العرض الإستعراضي بيت الفن بطولة مروة ناجي ومحمد قماح وبمشاركة فرق البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية والسيرك القومي.