تنطلق فاعليات معرض ثقة العقارى TREEX 2017 فى الفترة من 17 إلى 20 إغسطس المقبل بفندق انتركونتيننتال سيتى ستارز بمشاركة أكثر من 50 شركة عقارية تقدم حزمة من المشروعات المتنوعة ويتزامن مع المعرض تنظيم مؤتمر عقارى على مدار يومين.

قال محمد الدهشورى رئيس مجلس إدارة شركة ثقة المنظمة للمعرض أنها تستهدف زيادة مبيعات الشركات وتقديم نموذج متطور فى تنظيم المعارض حيث يتضم فعاليات المعرض مجموعة من الإجراءات الحديثة والجاذبة للعملاء مع ضمان توفير عامل الثقة فى التعاملات التى تتم خلال المعرض من خلال مستشارى الشركة .

أضاف الدهشورى أن المعرض يضم عدد كبير من شركات التطوير والتسويق العقارى التى تعرض حزمة كبيرة من المشروعات لضمان توافر التنوع المكانى والسعرى فى مكان واحد وتستهدف شرائح متنوعة بما يحقق الإستفادة لأكبر عدد من العملاء .

أشار إلى أن الشركة أجرت دراسة على إحتياجات العملاء والوسائل الدعائية الأسرع فى الوصول إليهم وتتبع الشركة أنظمة دعائية حديثة تعتمد بشكل كبير على التطور التكنولوجى وإستخدام السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى التى اصبحت لاعبا رئيسيا فى مبيعات القطاع العقارى إلى جانب باقى الوسائل الترويجية من صحف وتلفزيون وأوت دور .

أضاف رئيس شركة ثقة أن المعرض يتزامن معة إطلاق مؤتمر عقارى على مدار يومين يناقش فيه مجموعة من كبار المسئولين الحكوميين والمطورين العقاريين وخبراء البنوك والتمويل العقارى وقادة الفكر الإقتصادى التنمية المستدامة وتحديات القطاع العقاري والمشروعات القومية وتفعيل منظومة التمويل العقارى ودور البنوك فى زيادة معدلات النمو بالقطاع.

أشار إلى أن الشركة تعتمد نظام معايير الجودة لاول مرة فى السوق المصرى من خلال مجموعة من الضوابط التى يشترط فى الشركات المشاركة تحقيقها لضمان جديتها وقوة الموقف القانونى للمشروعات المعروضة .

لفت إلى أن الشركة على الجانب الأخر تقدم مجموعة من الخدمات للعملاء من رواد المعرض وذلك لمساعدتهم فى مراحل التعاقد مع الشركات المشاركة وتقديم الإستشارات القانونية والدعم التسويقى من خلال خريطة للمشروعات المعروضة وتنوعها المكانى والسعرى .

وتخطط شركة ثقة لتنظيم مجموعة من الفاعليات خلال العام الجارى وبدئتها بتنظيم مؤتمرها الدولى الأول خلال مارس الماضى تحت عنوان معايير وضوابط الجودة فى القطاع العقارى وشارك فيه مجموعة من المسئولين من وزارتى الإسكان والاستثمار إلى جانب مجموعة من كبار المطورين العقاريين و تجهز للإصدار دليل ثقة العقارى خلال يونيو المقبل تسعى الشركة من خلالة الى تقديم منتج جديد اكثر عصرية للمساهمة فى زيادة مبيعات الشركات وتوسيع دائرة انتشارها .