افتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، صباح اليوم الخميس، مكتبة باريس بمحافظة الوادي الجديد صباح اليوم يرافقهما، صبري سعيد، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري.

قال وزير الثقافة، إن المكتبة، صرح جديد يضاف إلى المواقع الثقافية، في منطقة هامة من مصر، وهي واحة باريس بالوادي الجديد، لافتا إلى أن محافظة الوادي الجديد تزخر بالعديد من المقومات الهائلة التي يجب استغلالها.

وأضاف أن افتتاح المكتبة يأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة في تحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالخدمة الثقافية إلى كل مواطن مصري.

تبلغ مساحة المكتبة 1000 متر مربع، وتم انشائها بتمويل من صندوق التنمية الثقافية، بتكلفة تصل إلى 2.8 مليون جنيه، وتضم مكتبة للكبار تحتوى على 7000 كتاب و 3000 كتاب بمكتبة الطفل، بالاضافة إلى قاعات، للفنون التشكيلية و الندوات و للحاسب الألي، كما تضم المكتبة، مسرح مكشوف يتسع لـ 140 كرسي