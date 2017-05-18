نفى وليد شرابي، القيادي بما يسمى المجلس الثوري المصري في الخارج، المناصر لجماعة الإخوان، موافقة المجلس على وثيقة «نداء وطن» الداعية إلى التصالح مع القوى المدنية، والتحالف معها في انتخابات الرئاسة 2018.

وهاجم «شرابي» الإخوان في تصريح لـه، قائلا: «ما أعلنه أحد أعضاء جماعة الإخوان اليوم، على قناة الحوار، أن المجلس الثوري لم يرفض وثيقة نداء وطن، هو خداع وتضليل للرأي العام».

وتدور حرب بين المؤيدين والمعارضين داخل الإخوان لوثيقة «نداء وطن» الداعية إلى التصالح مع القوى المدنية، دون الاشتراط بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو الشرط الذي كانت تتمسك الإخوان به طوال السنوات الماضية.