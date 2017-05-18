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في ذكرى إحياء وفاة شقيقه.. حفيد مبارك يعيد نشر صورة تجمعه بعمه - شاهد
حفيد مبارك

في ذكرى إحياء وفاة شقيقه.. حفيد مبارك يعيد نشر صورة تجمعه بعمه - شاهد

2017-05-18 23:12:18

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسنى مبارك صورة تجمعه بشقيقه المتوفى محمد علاء فى ذكرى وفاته  التى توافق 18 مايو الجارى، اليوم الخميس، كما تواجد بالصورة عمه جمال مبارك، ولم يعلق على الصورة بأى كلمات تُذكر سوى رسمة القلب، وذلك على موقع تبادل الصورة “إنستجرام”.
يذكر أن حفيد مبارك الذى رحل عن عمر12 عامًا، وافته المنية، إثر الأزمة الصحية تعرض لها فى مايو عام 2009، نقل على إثرها إلى مستشفى الجلاء العسكرى، إلى أن وافته المنية.

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