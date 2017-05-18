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السعودية تنبه مواطنيها إلى عدم ارتداء النقاب في هذه الدولة
نقاب

السعودية تنبه مواطنيها إلى عدم ارتداء النقاب في هذه الدولة

2017-05-18 23:53:00
أ ش أ

قالت صحيفة الحياة اللندنية، اليوم الخميس، إن السفارة السعودية في النمسا نبهت مواطنيها بصدور إقرار البرلمان النمساوي لقانون عام الاندماج وحظر تغطية الوجه (البرقع والنقاب)، إذ ينص القرار على أنه ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل كل من يخفي تقاطيع أو ملامح وجهه في الأماكن العامة مهدد بدفع غرامة مالية، ودعت السفارة المواطنين لمراعاة القانون عند زيارة البلاد بعد التاريخ المذكور.

ولفتت الصحيفة إلى أن النمسا بذلك انضمت إلى سويسرا وفرنسا التي كانت أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة، إضافة إلى بقية الرموز الدينية، إضافة إلى بلجيكا وبعض المناطق الإسبانية.

وكانت رابطة العالم الإسلامي، قالت في تغريدات لها على حسابها في «تويتر» الأسبوع الماضي، إن على المسلم احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيش فيها كما هو عهده عندما دخلها، وعليه المطالبة بخصوصيته كالحجاب وفق المتاح قانونًا.

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