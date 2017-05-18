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الأوقاف خطة دعوية شاملة وغير مسبوقة خلال شهر رمضان الكريم
الاوقاف

الأوقاف خطة دعوية شاملة وغير مسبوقة خلال شهر رمضان الكريم

2017-05-18 23:29:37

أعلنت وزارة الأوقاف خطة دعوية شاملة وغير مسبوقة خلال شهر رمضان الكريم سواء من حيث القوافل والندوات والدروس والملتقيات الفكرية أم من حيث تنظيم معارض الكتب ، وتنظيم صلاة التراويح وصلاة التهجد والاعتكاف ومصليات العيد .

وأوضحت الوزارة انه تقرر قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة ، مع الاكتفاء بالسماعات الداخلية خلال صلاة التراويح ، وما تقتضيه الضرورة من السماعات الخارجية حال عدم اتساع المسجد للمصلين واضطرار بعضهم للصلاة خارجه .

كما تقرر أن يكون ذلك على قدر الضرورة ومن خلال التنسيق والاعتماد المسبق من الإدارات والمديريات والقطاع الديني حتى لا يخرج الأمر عن مقاصده الشرعية
وأشارت إلى أن رسالة الوزارة تيسير العبادة لا حصول المشقة فيها ، مع عدم السماح لأي جماعة أو فكر متشدد باختراق العمل الدعوي في الشهر الفضيل

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