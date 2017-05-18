صرح وزير الدفاع الفلبيني، ديلفين لورينزانا، بأن بلاده ستضطر لشراء الأسلحة من روسيا والصين، بعد فرض الولايات المتحدة شروطا قاسية على صفقات بيع أسلحتها لبلاده.

وقد أوردت وكالة “تاس” أن وزير الدفاع الفلبيني، أشار إلى شروط الولايات المتحدة، التي أجبرت بلاده على التخلي عن شراء أسلحتها، علما بأن الفلبين بحاجة إلى طائرات وطائرات دون طيار وزوارق سريعة.

وتعتبر هذه الأنواع من المعدات العسكرية ضرورية للفلبين، إضافة إلى أسلحة خفيفة لمكافحة المجموعات المسلحة التي تعمل جنوب البلاد، في سبيل منع القرصنة والاختطاف، وإنشاء ظروف آمنة لتطوير هذه المناطق.

وجاء تصريح وزير الدفاع الفلبيني خلال لقائه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، حيث قال إن بلاده تنوي توقيع اتفاقية التعاون مع روسيا في مجال الدفاع في أثناء زيارة الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، إلى روسيا في شهر مايو الجاري.

ويتنبأ البنك الدولي بنمو الاقتصاد الفلبيني بما يزيد عن 6% بحلول عام 2019، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ البلاد، حيث تحاكي هذه الوتيرة نمو اقتصاد ماليزيا وتايلاند في تسعينيات القرن الماضي.

كما تخطت الفلبين نمو الإقتصاد الصيني بتسجيلها إجمالي ناتج محلي بمقدار 6.8% عام 2016.