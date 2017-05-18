حقق الزمالك الفوز الثانى على التوالى بمسابقة الدورى الممتاز بالفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء التى أقيم مساء اليوم الخميس بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ29 لمسابقة الدورى الممتاز .

أحرز هدفى الزمالك ستانلى فى الدقيقة 36 ومحمد إبراهيم بالدقيقة 71 بينما أحرز هدف دجلة الوحيد عرفة السيد فى الدقيقة 47.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 54 ليحتل المركز الثالث بالترتيب العام للدورى بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند النقطة 36 فى المركز العاشر.