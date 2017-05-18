تعرف على نصائح مفتى الجمهورية للصائمين فى شهر رمضان المبارك2017-05-18 23:03:13
وجه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عددًا من النصائح للأمة قبل شهر رمضان، فى برنامج من ماسبيرو المذاع على التلفزيون المصرى.
وقال علام: “على المسلم أن يذكِّر نفسه دائمًا بأنه صائم حتى لا يضيع صيامه، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أو قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّى صَائِمٌ إِنِّى صَائِمٌ»؛ وذلك ليذكر نفسه بالصيام لأجل ألا يقع فى المعاصى، كما أن فى ذلك تذكرة للآخر بأنه هو أيضًا صائم فالصوم تربية روحية للجميع، الغاية منها تهذيب النفوس ليتحقق الإيمان فيكون هو الدافع لتحقيق تعاليم الإسلام الحنيفة.
وعن تعويد الأطفال على الصيام أشار مفتى الجمهورية، إلى اتباع الحيلة معهم كما كان يفعل الصحابة رضى الله تعالى عنهم، لتدريب الأطفال على عبادة الصوم لكى يعتادوا عليها.
وطالب الآباء والأمهات بوجوب ألا يرى منهم أطفالهم إلا الصدق والطاعة والهدوء، حتى ينشأ الطفل فى هذه البيئة الصالحة التى تعود عليه بما يجعله ينشأ تنشئة طيبة.
وتابع المفتى: “من المعانى المستفادة من شهر رمضان، التدريبُ على الصبر على أذى الآخرين، فيجب ألا نخرج منه إلا وقد وعينا هذا الدرس العظيم بحيث يصبح له مردود على العمل وفى الشارع والبيت وفى كل تعاملاتنا، وعلينا فى رمضان أن نغير من سلوكياتنا وأفعالنا السيئة إلى الأعمال الحسنة والإيجابية فيكون لهذا مردود على كل من يحيط بنا”.
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