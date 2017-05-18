الاستثمار: تأسيس 370 شركة الأسبوع الجاري بإجمالي رأس مال مصدر 580.4 مليون جنيه2017-05-18 22:55:00
أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، أن الأسبوع الجاري شهد تأسيس 370 شركة جديدة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية بمعدل تأسيس يومي بلغ 74 شركة، وذلك بإجمالي رأس مال مصدر 580.4 مليون جنيهاً مصرياً، توفر 2049 فرصة عمل للشباب المصري منها 688 فرصة عمل حرفية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن رأس المال المصري في تأسيس هذه الشركات بلغ 540.3 مليون جنيهاً، ورأس المال العربي 33.8 مليون جنيهاً، بينما مثل رأس المال الأجنبي 6.3 مليون جنيهاً، لافتة إلى أن هذه الشركات تعمل في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.
وانتهت لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هذا الأسبوع من إجراءات البت في عدد 41 قطعة أرض بإجمالي 49.5 فدان بمدينة بدر ومدينة السادات بقيمة إجمالية تبلغ 109.9 مليون جنيهاً، وذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تفعيل القوانين وسرعة الانتهاء من الأراضي المخصصة لأغراض الاستثمار.
ووافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية على 8 مشروعات جديدة باستثمارات 6.5 مليون دولار توفر 4432 فرصة عمل بالإسماعيلية في مجالات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية والسجاد اليدوي والخدمات البترولية والأسلاك المعدنية.
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