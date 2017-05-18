أعلن محمد عادل حسني، وكيل المؤسسين لإنشاء جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية “تحت التأسيس”، أنه سيتم البدء في إجراءات تأسيس الجمعية خلال أيام.

ودعا حسني رجال الأعمال في البلدين إلى الانضمام لتأسيس كيان قوي يحقق المصالح المتوازنة بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الزيارة التاريخية المرتقبة لملك المغرب إلى مصر تأتي تأكيداً على عمق وأهمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين الكبيرين، لافتا إلى أن الجمعية المقرر إنشاؤها ستعمل يداً بيد مع الحكومتين في مصر والمغرب على تحقيق التوازن والتكامل التجاري والاستثماري.

وأضاف أن من بين أهداف الجمعية تنظيم المعارض والندوات واللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال والمسئولين في البلدين لنشر التعاون وتبادل المعاملات التجارية والاقتصادية وتبادل الزيارات لتأصيل روح الأخوة والمحبة بين البلدين.

وأكد حسني أنه سيتم التركيز على تبادل الخبرات والمشاركة في جميع الأنشطة والأعمال الممكنة لتنمية العلاقات بين مصر والمغرب على مختلف الأصعدة.

وصرح بأنه سيتم عقد لقاء لوضع رؤية وخطط الجمعية والاتفاق على الأهداف الاستراتيجية لعمل الجمعية لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ويتكون هيكل المؤسسين من مجموعة من رجال الأعمال المصريين والمغاربة، ويضم كلا من المهندس أحمد عبد الحميد، والدكتور كمال الدسوقي، والمهندس أسامة جنيدي، وأحمد محمود، وهانى عاشور سلام، والمهندس أحمد مهيب، وعمرو فتوح، وأيمن أبو العينين، وعلاء السبع، وكريم هيكل، واللواء إسماعيل عبد العزيز، ومحمد عبد المقصود، والدكتور إيهاب أبو المجد، وآخرين.