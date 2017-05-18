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العدل الدولية تطلب من باكستان إرجاء تنفيذ إعدام متهم هندي بالتجسس
محكمة العدل الأوروبية

العدل الدولية تطلب من باكستان إرجاء تنفيذ إعدام متهم هندي بالتجسس

2017-05-18 22:51:38
أ ش أ

طلبت محكمة العدل الدولية من باكستان إرجاء تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد مواطن هندي اتهم بالتجسس.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس أن محكمة العدل الدولية ناشدت باكستان إرجاء تنفيذ حكم الإعدام لحين النظر في الدفوع المقدمة من الهند والتي تتهم باكستان بمخالفة المعاهدة الدولية التي تنص على تقديم مساعدات دبلوماسية للأشخاص الذين يواجهون جرائم يعاقب عليها بالإعدام.

وكانت السلطات الباكستانية قد القت القبض على المتهم الهندي - سودر جادهاف وهو ضابط سابق في سلاح البحرية الهندية - في إقليم بلوخستان في شهر مارس عام 2016 واتهمته بالتجسس لصالح الهند التي تنفي هذه التهمة تماما.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتفصل في النزاعات التي تثار بين الدول وتعتبر أحكامها ملزمة للطرفين .

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