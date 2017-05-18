استبعد ينس شتولتنبرج سكرتير عام حلف الأطلنطي الناتو اليوم الخميس قيام الحلف بأي دور قتالي ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي .

ونقلت قناة “روسيا اليوم” في نشرتها باللغة الانجليزية عن شتولتنبرج - في تصريحات ادلي بها للصحفيين في بروكسل - قوله ” أن دول الحلف تدرس في الوقت الراهن احتمالات الانضمام إلى التحالف الدولي الذي يقاتل داعش ، ولكن الحلف لن يقوم بنشر قوات قتالية لهذا الغرض “. وتابع شتولتنبرج يقول ” أن حلف الناتو لم يتخذ قرارا بهذا الصدد فضلا عن أن قيامه بعمليات قتالية غير وارد على الإطلاق “.

ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على الناتو للقيام بدور اكبر في القتال الدائر ضد العناصر المتطرفة في العراق وسوريا وأفغانستان وذلك خلال لقائه بنظرائه من قادة الحلف في بروكسل فى25 من شهر مايو الجاري ، حيث يقوم الناتو في الوقت الراهن بتقديم دعم يقتصر على التدريب والاستطلاع الجوى .