اكتسح فريق توتنهام نظيره ليستر سيتي بستة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن الجولة الـ 34 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

جاء أهداف توتنهام عن طريق المهاجم المتألق هارى كين سوبر هاتريك (25) و(63) و(89) و (92)، والكورى الجنوبى هيونج مين سون هدفين ( 36) و (71)، بينما جاء هدف اصحاب الأرض الوحيد عن طريق بينيامين تشايلويل (59).

ووصل هارى كين بهذه الأهداف إلى 26 هذا الموسم، متصدرا صدارة هدافى البريميرليج بفارق هدفين عن روميلو لوكاكو هداف إيفرتون.

وبهذه النتيجة يصل توتنهام إلى النقطة 83 هذا الموسم فى مركز الوصافة خلف تشيلسي المتوج باللقب بفارق 7 نقاط، بينما احتل ليستر سيتى المركز الـ11 برصيد 43 نقطة.