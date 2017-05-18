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بالفيديو.. حادث دهس نيويورك يظهر الجانب الإنساني للأمريكيين
حادث دهس في نيويورك

بالفيديو.. حادث دهس نيويورك يظهر الجانب الإنساني للأمريكيين

2017-05-18 22:40:07
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نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية مقطع فيديو يكشف إسراع الأمريكان إلى مساعدة مصابي حادث الدهس في ميدان تايمز سكوير في ولاية نيويورك الأمريكية.

وكانت سيارة مسرعة دهست عشرات المشاة على رصيف للمشاة اليوم الخميس في ميدان تايمز سكوير ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 23 آخرين.

وأظهر الفيديو إسراع المشاة للإمساك بأيدي المصابين أثناء انتظار خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف.

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