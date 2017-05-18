اصدر محافظ الإسكندرية محمد سلطان تعليمات صارمة لرؤساء الأحياء بحصر كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي مستوي الثغر وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وشدد المحافظ علي الجهات التنفيذية بإتخاذ جميع الإجراءات الحازمة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وعمل الإزالة الفورية لها من المهد و مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة في التعديات وتحرير المحاضر اللازمة للمقاولين، موضحا أن هذا يأتي في ضوء تعليمات الرئيس بضرورة استعادة كافة أراضى الدولة من المتعدين وغير الجادين في تقنين أوضاعهم وزراعة هذه المساحات في أسرع وقت.

وأكد أن هيبة الدولة المصرية تحت القيادة السياسية وجيشها وشرطتها وشعبها قد عادت إلي مسارها الطبيعي بقوة واستحقت أن تأخذ مكانتها بين الشعوب وأن مصر أصبحت قادرة علي أن تضع أقدامها علي طريق آمن نحو بناء المستقبل وغدًا أفضل.

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة ” أحمد عثمان ” قرار إزالة لتعدي علي أرض زراعية بقرية اليمن، حيث تم إزالة مبني دور أرضي مباني وخرسانة وذلك من خلال وحدة الإزالة والمشروعات وجميع الإدارات المعنية وقوات الأمن وجاري استمرار حملات الإزالة في نطاق الحي وتنفيذ جميع القرارات الصادرة تجاها تنفيذا للقانون وعودة هيبة الدولة