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عمر جابر يشارك بازل في التعادل مع سيون
عمر جابر

عمر جابر يشارك بازل في التعادل مع سيون

2017-05-18 22:33:49

شارك النجم المصرى عمر جابر فى تعادل فريقه مع ضيفه سيون بنتيجة 2 – 2 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب “سانت جاكوب بارك” ضمن منافسات الجولة 33 من الدورى السويسرى.

شارك جابر فى المباراة بديلاً بالدقيقة 65 من زمن المباراة، وظهر بمستوى جيد خلال الفترة التى شارك فيها. 

كان بازل البادئ بالتسجيل فى الدقيقة 33 عن طريق مارك يانكو، قبل أن يدرك تشادراك اكولو التعادل لفريق سيون بالدقيقة 39، قبل أن يمنح المهاجم الإيفوارى سيدو دومبيا التقدم لبازل من جديد فى الدقيقة 88، ولكن نجح كيفين كونستانت من خطف التعادل لسيون فى الدقيقة 96 من زمن المباراة.

بتلك النتيجة رفع بازل رصيده للنقطة 80 فى المركز الأول وكان قد لقبه مبكرًا للمرة الثامنة على التوالي.

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