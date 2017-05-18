 Moheet on google
الخميس 18 مايو 2017 11:20 مساءً
روابط سريعة
اليابان: كوريا الجنوبية تعتبر أهم جار نتشارك معه المصالح الإستراتيجية
رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي

اليابان: كوريا الجنوبية تعتبر أهم جار نتشارك معه المصالح الإستراتيجية

2017-05-18 22:32:17
أ ش أ

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية تعتبر أهم جار لليابان يتشارك معها المصالح الإستراتيجية.

وذكرت إذاعة اليابان أن آبي أجرى محادثات مع مون هيه سانج المبعوث الخاص للرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا مون جيه.

وأشاد آبي بالأهمية التي يوليها الرئيس مون للعلاقات بين طوكيو وسول. وقال إن كوريا الجنوبية تعتبر أهم جار لليابان يتشارك معها المصالح الإستراتيجية.

وأعرب آبيه عن أمله ببناء علاقات ثنائية بنظرة مستقبلية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3