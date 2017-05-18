قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن المملكة العربية السعودية رفضت دخول صحفيين إسرائيليين يحملان الجنسية الأمريكية إلى أراضيها ضمن الوفد الصحفي المرافق للرئيس الأمريكي أثناء زيارته للرياض.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن مراسلها، جيل تماري، ومراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت، أورلي أزولاي، خططا للانضمام إلى الوفد الصحفي الأمريكي المرافق لترامب خلال رحلته إلى الشرق الأوسط، لكن تم رفض طلب الفيزا الخاص بهما.

وأوضحت “القناة” أنه تم رفض التأشيرة الخاصة بهما من قبل السلطات السعودية، على الرغم من أن البيت الأبيض وافق على انضمامهما للوفد الصحفي وصعودهما على الطائرة التي ستقلع من واشنطن.

ونقلت القناة عن مراسلها قوله، “على الرغم من أن الجميع يقولون إن العلاقات مع السعودية تتغير، إلا أن مراسلي إسرائيل لا يمكنهم متابعة زيارة الرئيس الأمريكي”. فيما توجهت، أورلي أزولاي، في حسابها على موقع تويتر، إلى الرئيس الأمريكي، وقالت: رفض السعوديون منحي التأشيرة لمرافقتك لأنني إسرائيلية”.

ويصل الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية يوم السبت المقبل، فيما سيصل إسرائيل يوم الاثنين