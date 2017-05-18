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تعرف على السيارة المستخدمة في حادث دهس "تايمز سكوير"
حادث دهس نيويورك

تعرف على السيارة المستخدمة في حادث دهس "تايمز سكوير"

2017-05-18 22:27:04
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استخدمت سيارة هوندا أكورد موديل 2014 فى حادث الدهس الذى وقع منذ قليل، بميدان التايمز سكوير بنيويورك الذى راح ضحيته شخص وأصيب 23 آخرون وفقا لبيان إدارة الإطفاء بنيويورك.

وأكد عمدة نيويورك أن سائق السيارة مواطن أمريكي وجندي سابق في الجيش وهو رهن الاعتقال حاليًا ويبلغ من العمر 26 عامًا.

يذكر أن السيارة المستخدمة فى الحادث تأتى بمحرك DOHC بقوة 2.4 لتر هو من نوع محركات كلاتيرينج ذات الضغط العالي، الخاصة بشركة هيوانداي، وأقصي قدرة للمحرك قد تصل لـ 6400 دورة في الدقيقة.

وتأتى اكورد 2014 بمسافة ما بين المصد والمصد قدرها 3.5 بوصة، وأكثر احكامًا بنحو 0.9 بوصة على قاعدة العجلات, ولا تزال السيارة واحدة من اكبر السيارات من الداخل في فئتنها.

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