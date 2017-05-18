أعلنت جامعة الدول العربية عن تنظيم الاحتفالية الخامسة باليوم العربي لكفاءة الطاقة يوم الأحد المقبل وذلك بتنظيم مشترك بين أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأفاد بيان للجامعة العربية مساء اليوم الخميس بأن اللجنة التحضيرية المكلفة بالتحضير للاحتفالية الخامسة تعكف على عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية لاختيار الفائز بمسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة لهذا العام والتي يتم تنظيمها حول “أفضل شركة ناشئة في مجال كفاءة الطاقة” في الدول العربية.

وأضاف البيان أنه من المزمع تكريم ممثل الشركة الفائزة خلال الاحتفالية الخاصة باليوم العربي لكفاءة الطاقة وتسليمه درع الجامعة العربية من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أو من ينوب عنه، كما ستحصل الشركة الفائزة على جائزة مالية مع نشر ملخص المشروع على الموقع الالكتروني لليوم العربي لكفاءة الطاقة www.arabeeday.net والمواقع المرتبطة به.

وأكد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية، في البيان ذاته، أن تلك الاحتفالات والمسابقات من شأنها تشجيع البحث والابتكار، كما تساهم في توعية الجمهور والمجتمع العربي بشأن قضايا كفاءة الطاقة والحفاظ عليها وصولا إلى تغيير نمط السلوك الخاص بمستهلكي الطاقة في المجتمعات العربية.