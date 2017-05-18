



نفى الدكتور مرهف الموجي، رئيس فرع التأمين الصحي بشمال الدلتا، وجود إهدار للمال العام كما تردد في بعض وسائل الإعلام.

وكشف “الموجي”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “خط أحمر” مع الإعلامي محمد موسى، المذاع على فضائية “العاصمة” مساء اليوم الخميس، أن ما انتشر هو وجود أبحاث لأدوية على الرغم من أن الهيئة العامة للتأمين الصحي هيئة غير بحثية.

وأكد رئيس فرع التأمين الصحي بشمال الدلتا أن كل مالدينا من أدوية أو مستندات تتم الرقابة عليها ولا توجد أي شبهات فساد داخل الهيئة