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شاهد.. فندق إقامة ترامب في السعودية
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شاهد.. فندق إقامة ترامب في السعودية

2017-05-18 22:22:25

نشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، صورة لواجهة الفندق الذي سينزل فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء زيارته للسعودية.
وتزينت واجهة فندق ريتز كارلتون في الرياض بألوان علم المملكة العربية السعودية وعلم الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لزيارة ترامب.
ومن المقرر أن يصل ترامب إلى السعودية السبت المقبل، حيث يعقد لقاء قمة أمريكي عربي سني، يشهده العديد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية.

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