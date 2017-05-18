وزير الخارجية الصيني يحث علي ازالة العقبات لعودة العلاقات مع كوريا الجنوبية2017-05-18 22:20:20
حث وزير الخارجية الصيني وانج يى اليوم كوريا الجنوبية على إزالة العقبات أمام تنمية العلاقات بين البلدين أثناء اجتماعه مع لي هاي- تشان ، المبعوث الخاص للرئيس الجديد لكوريا الجنوبية، مؤكدا على رغبة بكين فى عودة العلاقات والتعاون بين الجانبين الى طبيعتها بعد التوترات التى عكرت صفوها مؤخرا.
وتناول وانغ موقف الصين الرافض لنشر الدرع الصاروخى الامريكي “ثاد” علي الاراضي الكورية الجنوبية، مطالبا سول بالتعامل بشكل صحيح مع ما ينتاب بكين من قلق ومخاوف منطقية ازاء هذا الفعل.
ومن جانبه اشار لى الى ان كوريا الجنوبية تدرك ان نشر ثاد اضر بالثقة والتعاون والتواصل بينها وبين الصين معربا
عن تفهمه التام لقلق الصين بشأن هذه القضية، ومؤمدا حرص بلاده على البحث عن حل لها.
وفيما يتعلق بالقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية قال وانج ان الصين ترغب فى العمل مع جميع الاطراف لاتخاذ اجراءات اكثر فعالية لنزع السلاح النووى من المنطقة، مؤكدا اصرارها على حل القضية من خلال الحوار فى سبيل الحفاظ على السلام والاستقرار الاقليمى.
وشدد لى على اهمية العلاقات بين سول وبكين لتحقيق السلام والازدهار فى شبه الجزيرة الكورية وكذا شمال شرق اسيا، مؤكدا ان بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع الصين والدفع قدما بعلاقة الشراكة والتعاون الاستراتيجي بينهما.
كان الرئيس الصيني شي جين بينج قام الاسبوع الماضى بتهنئة مون جاي- إن علي انتخابه رئيسا لكوريا الجنوبية فى خطوة يرى المراقبون السياسيون انها قد تحمل معها تغيرا الى الافضل فى العلاقات بين البلدين التى كانت سأت فى الفترة الاخيرة علي خلفية نشر سول للدرع الصاروخى الامريكى علي اراضيها وهو الامر الذي ترى فيه بكين تهديدا لامنها القومى وللتوازن الاستراتيجى الاقليمى.
ووفقا لبيان للخارجية الصينية، أشار شي فى رسالة تهنئة بعث بها الى الرئيس الكورى الجنوبى المنتخب إلى التطور الكبير الذي شهدته كلا من الصين وكوريا الجنوبية منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 25 عاما مضت بفضل الجهود المشتركة لكلا الجانبين، منوها بما حققته التبادلات والتعاون فى مختلف المجالات من نتائج ملحوظة انعكست بفوائدها الملموسة علي الشعبين وعلي السلام والتنمية فى المنطقة.
وأكد شى انه يولى دوما اهمية كبيرة للعلاقات مع كوريا الجنوبية مشددا علي ضرورة ان يعمل الجانبان معا لتعزيز العلاقات على اساس من التفاهم المشترك والاحترام المتبادل.
وشدد على حرص الصين علي دعم الثقة السياسية المتبادلة مع كوريا الجنوبية والتعامل بشكل صحيح مع الخلافات وتعزيز التنسيق والتعاون والتنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية.
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